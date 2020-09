Por que Rob Kardashian não foi obrigado a pagar pensão à Blac Chyna por mais de um ano

Mas antes que o ex-casal decidisse sobre um acordo de custódia, Rob teria entrado com documentos no tribunal em novembro de 2018 afirmando que ele não podia mais pagar pela pensão alimentícia. Supostamente, seu salário mensal passou de $ 100.000 para $ 10.000, o que não lhe permitiu se comprometer com uma grande quantia de pensão alimentícia.

"Tem sido um momento extraordinariamente difícil para mim emocionalmente e não tenho nenhum desejo de continuar participando [de Keeping Up With the Kardashians]", diz uma declaração lida nos documentos.

Nos últimos meses, Rob esteve ativo nas redes sociais. Como uma fonte compartilhou em meados de agosto, "Rob está muito melhor e muito mais feliz em geral. Ele está se sentindo melhor tanto físico quanto mentalmente".