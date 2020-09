Kanye West faz xixi em troféu do Grammy após criticar indústria da música

Kanye West, que fez os filhos "andarem sobre a água" em culto, deu o que falar nessa quarta-feira, 16. Através do Twitter, Kanye postou um vídeo onde parece fazer xixi em cima de seu troféu do Grammy.

"Confie em mim... EU NÃO VOU PARAR", escreveu ele na legenda. A polêmica publicação surge após o rapper compartilhar vários tweets sobre propriedade de música e contratos de gravação.

No últimos dias, o marido de Kim Kardashian escreveu diversos posts criticando a indústria da música, que ele se refere junto com a NBA, como "navios de escravos modernos". Ele também tuitou sobre artistas que precisam possuir sua própria arte, ressaltando que "no mundo do streaming, ter a principal posse é tudo" e que é "a maior parte da receita". Ele alega que isso é "mais importante do que nunca", especialmente me meio à pandemia do coronavírus.

"O artista merece ter nossas gravações originais. Artistas estão morrendo de fome sem as turnês. Eu vou atrás de nossos originais... para todos os artitas... rezem por mim".

West também falou sobre contratos e os papéis que eles desempenham na propriedade da música.

"Quando você assina um contrato musical, você abre mãos de seus direitos. Sem os originais, você não pode fazer nada com sus própria música. Alguém controla onde é tocada e quando é tocada. Artistas não podem fazer nada além de aceitar a fama, sair em turnês e vender produtos", afirma ele.