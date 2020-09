Como ser uma patroa, segundo Kris Jenner

Stefanie Keenan/Getty Images for The Glam App

Nós não temos dúvidas: Kris Jenner é uma das maiores empresárias do mundo do entretenimento. Aos 64 anos, Kris construiu um verdadeiro império na TV e segue colhendo os bons frutos com seus herdeiros.

Além de ser mãe de Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner, a momager – assim chamada pelos filhos! – possui um dos realities de maior sucesso da história: Keeping Up With the Kardashians.

Vale lembrar que ela administra a carreira de todas as suas crias e comanda o conteúdo de tudo o que acontece na atração da família.

Em recente conversa com a primogênita para o site Poosh, a empresária falou como ser uma respeitada patroa no ramo dos negócios e na vida pessoal.