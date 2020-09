The Look of The Year, evento que revelou Gisele Bündchen, abre inscrições

O The Look of the Year, seleção que revelou a über model Gisele Bündchen, acaba de abrir suas incrições. Devido à pandemia do coronavírus, o evento vai procurar novos talentos de forma virtual.

Segundo comunicado oficial, "a seleção não estipula pré-requisitos, como altura ou peso, dando espaço à diversidade". A única exigência feita é que os candidatos tenham 16 anos completos.

As incrições são gratuitas e estão disponíveis até o dia 15 de novembro, no site oficial da organização. A final vai acontecer no dia 8 de dezembro de forma remota, respeitando o distanciamento social.