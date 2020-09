Lizzo envia flores à Cardi B em meio ao divórcio da cantora e Offset

Cardi B entrou com pedido de divórcio de Offset e segue sendo apoiado por seus fieis amigos! A separação veio à tona na terça-feira, 15, e Cardi B já recebeu apoio de ninguém menos que Lizzo.

Embora a cantora e o rapper ainda não tenham se manifestado, os escândalos de traição de Offset foram divulgados diversas vezes ao longo do casamento.

"Cardi não confia no Offset. Ela realmente tentou nos últimos dois anos e tentou perdoá-lo", explicou uma fonte ao E! News. "Tem sido difícil para ela desde o último escândalo de traição e há rumores de que ele foi infiel novamente".

E em meio à notícia do divórcio, Lizzo decidiu mostrar seu apoio enviando um lindo presente para a amiga. A rapper postou vídeo de um lindo buquê de flores coloridas, em seus Stories no Instagram, junto com um bilhete.