Todas as vezes que Brumar deu o que falar neste ano

Em junho, a estrela curtiu um post no Instagram, do perfil de humor Otariano, que chamou atenção dos seguidores, sempre atentos.

"Às vezes, eu olho para o meu passado e digo: 'Coragem, viu, gata? Porque noção você não tinha'". Nos comentários, a musa afirmou que não tinha "nenhuma" noção do passado.

E, obviamente, os internautas trataram de deduzir que Bruna se referiu ao seu passado com ninguém menos que Neymar. "Se a Bruna se arrependeu de ter ficado com o Neymar, quem sou eu para não me arrepender de ter ficado com você?", brincou uma seguidora no Twitter. "Bruna comentou a palavra 'nenhuma' e já resumiram Neymar", disse outro.