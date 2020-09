Luísa Sonza parabeniza namorado Vitão por indicação em prêmio

"Cara, eu tenho uma frase que é a seguinte: ‘Ou irei entender uma estrutura social doente, ou ficar doente'. Aí decidi escolher a estrutura, entender que não é algo pessoal, que aconteceria com qualquer pessoa que estivesse no meu lugar assim como acontece com você que é pessoa pública", desabafou.

"Quando comecei na Internet com 17 anos, novinha, eu pensava ‘Por que comigo? Por que as pessoas falam assim de mim, sobre mim, todas essas mentiras?'. E aí, com o tempo, fui entendendo que fariam com qualquer um".