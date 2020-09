Os momentos que nunca esqueceremos em Keeping Up With the Kardashians

É o fim de uma era! No início do mês, a família Kardashian-Jenner foi às redes sociais para anunciar o fim de Keeping Up With the Kardashians.

"Nós somos extremamente gratos a todos vocês que nos observaram por todos esses anos – nos bons e nos maus momentos, na felicidade, nas lágrimas e nos muitos relacionamentos e filhos. Nós vamos sempre valorizar as memórias maravilhosas e as inúmeras pessoas que conhecemos ao longo do caminho", informaram os membros da família, em sua declaração.

Mas antes que você fique chateado, a temporada 20 – que deve ser a última! – não vai ao ar até 2021. Na verdade, a temporada 19 estreou nesta semana nos Estados Unidos e, em breve, será exibida no Brasil.

E apesar de ainda termos muito o que curtir nas telinhas, não há como negar que sentiremos muita falta de nossas eternas dolls!