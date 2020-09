Relembre os pôsteres de todas as temporadas de Keeping Up With the Kardashians

Tá bem difícil de imaginar um mundo sem Keeping Up With the Kardashians, né? Porém, o adeus final só vai acontecer em 2021, com a estreia da 19ª temporada.

No dia 8 de setembro os fãs do programa receberam a triste notícia de que as estrelas do E! colocaram fim na amada atração. Através das redes sociais, as estrelas relembraram com carinho sua trajetória no programa e agradeceram todo o apoio do público durante todos esses anos.

Keeping Up With the Kardashians, que estreou no Canal E! em outubro de 2007, contou com 12 séries spin-off, incluindo Kourtney and Khloe Take Miami, Kourtney and Kim Take New York, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take the Hamptons, Khloe and Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body with Khloe Kardashian e Flip It Like Disick.