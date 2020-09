Bella Hadid sobre bebê de Gigi e Zayn: "Não consigo parar de chorar"

Bella Hadid mal pode esperar para se tornar titia! Enquanto o entusiasmo segue crescendo para a chegada da bebê de Gigi Hadid e Zayn Malik, Bella expressou a sua felicidade com a sobrinha nas redes sociais.

Na terça-feira, 15, a modelo foi ao Instagram e fez um retorno ao mês de julho com os seus seguidores. Ela se lembrou de quando as notícias sobre a gravidez tomara conta dos holofotes e demonstrou sua alegria.

"11 de junho de 2020", iniciou a estrela, na legenda do clique, que exibe ela e a irmã exibindo suas barrigas. "Dois pães no forno, exceto o meu que é o do meu hambúrguer, mas o da Gigi é do @zayn. Eu amo tanto vocês dois – não consigo parar de chorar".

Nos comentários, a futura mamãe de primeira viagem postou diversos emojis para a irmã mais nova. Como não amá-las?