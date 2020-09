Ex-namorada de Whindersson Nunes é pedida em casamento

No último dia 10, Luísa deu o que falar após assumir namoro com Vitão, com que levantou rumores de romance nos últimos meses. Após o casal postar uma série de cliques românticos, Whindersson se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter ao reagir à novidade.

O primeiro post foi misterioso e mostrava o personagem Pernalonga com uma cara bem triste. Na próxima publicação, ele disse: "Será que tem sofrência no álbum do Matuê?"

"Adoro vocês tremendo aí pra ver o que eu vou postar kkkkkkkkkkkkkkkkk. Alfinetei de pa* duro", escreveu ele.

"O pai ta on desde maio", revelou, para em seguida, retuitar o próprio post de dezembro de 2019, no qual faz uma brincadeira com Vitão, mas acrescenta uma foto sua com cara de desconfiado. "Se eu fosse o Vitão eu arrumava um amigo que chamasse Luiz e abria uma marca chamada Luiz&Vitão kkkkkkk. Ia vender que só o carai kkkkkk foi mal galera".

E não parou por aí! O humorista também retuitou post de internauta que diz: "Se eu fosse o Whindersson comentava 'meu casal' também na foto do Insta do Vitão". "Aí é muita moral", responde ele.