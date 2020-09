Raissa diz que ficou com Kevinho durante reconciliação dele com Pavanelli

"Ele estava solteiro?", perguntou Ambiel.

"Estava solteiro, mas depois eu descobri que estava voltando com a ex, que era a Flavia", disse ela sussurrando, e em seguida revelou seu sobrenome, "Pavanelli".

"Mulher dele hoje?", questionou Ambiel.

"Não, ele está com outra já. Mas depois ele me contou que estava voltando com ela, aí pensei, 'Ai meu Deus do céu, só me meto em enrrascada'".