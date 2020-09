Saulo Poncio surge ao lado de Gabi Brandt após alta de cirurgia

View this post on Instagram

Mais um dia Deus provando que cuida de mim com o maior amor do mundo. Foi por pouco!!! Ontem no período da tarde fui internado as pressas com dores abdominais insuportáveis, dali fui direto pra sala de cirurgia... e quando acordo, recebo a notícia de que meu apêndice estouraria em poucas horas, se eu nao tivesse operado. O tempo de Deus é perfeito. Dr. Rogerio, Dra. Adriane, e toda a equipe muito obrigado pelo carinho e dedicação. Minha esposa @gabibrandt e toda minha familia obrigado por estarem ao meu lado e cuidarem de mim! E obrigado pelas mensagens desejando melhoras, ja estou bem e indo pra casa! ❤️🙏🏻