Cardi B entra com pedido de divórcio de Offset

"Quando eu e meu marido tivemos problemas, você save, ele me traiu e tudo mais, eu decidi ficar com ele e trabalhar junto com ele na relação, muita gente ficou brava comigo. Muitas mulheres ficaram desapontadas", disse a estrela em entrevista para Vogue em janeiro de 2020.

"Mas é vida real.Se você ama alguém e não está mais com essa pessoa e está depressiva e as redes sociais estão falando para você não falar com a pessoa, porque ela te traiu, você não vai ficar realmente feliz até de fato conversar com a pessoa", continuou.