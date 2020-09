Recomendado para você : Rafa Kalimann está apostando no mercado de moda

Rafa Kalimann está iniciando a sua trajetória no mundo da moda! Na semana passada, Rafa, que assumiu novo romance, lançou a BYRK.

A recém-contratada da Globo anunciou o lançamento da sua primeira marca de roupas ao lado de Nayara Marra, sua amiga há mais de 15 anos.

A primeira coleção contará com 23 modelos diferentes, com nomes femininos e do PP ao GG, trazendo o estilo da dupla. Serão peças atemporais e desenhadas para que a mulher se sinta mais empoderada.

A coleção de estreia vai se chamar Aurora, que significa "o começo de tudo" e simboliza a amizade da dupla.