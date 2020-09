Recomendado para você : Participante de A Fazenda 12 desabafa sobre Arthur Aguiar: "Eu não era amante"

O polêmico casamento de Arthur Aguiar e Mayra Cardi chegou à Fazenda 12. Na segunda-feira, 14, Raissa Barbosa negou que tenha sido uma das amantes de Arthur enquanto ele estava casado com Mayra.

Em conversa com Victória Villarim, Stéfani Bays, Jakelyne Oliveira e Mariano, a modelo comentou sobre a polêmica envolvendo seu nome.

"Não queria falar sobre isso, é uma coisa chata. Teve um casal que estava no ‘boom' da separação e no dia que anunciam, eu entrei em uma live, nem sabia que iria dar esse ‘b.o'.. Entrei na live de um amigo e ele me falou: ‘você que conversava com tal pessoa e essa tal pessoa era casada'. Só que eu só respondi o direct e meu amigo viu, entender?", disse ela.