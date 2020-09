Ju Malaguti comanda live em aquecimento ao Emmy Awards 2020

A 72ª edição do Emmy Awards promete dar o que falar! Afinal, além de uma noite repleta de celebridades, a premiação vai ser um pouco diferente neste ano, pois será realizada de forma totalmente virtual devido à pandemia do coronavírus.

O evento acontece no próximo domingo, 20, em vários locais do mundo, com as estrelas participando virtualmente da cerimônia no conforto de suas casas. No entanto, o apresentador da noite, Jimmy Kimmel, e os produtores da cerimônia também estarão filmando no Staples Center em Los Angeles, na Califórnia.

Entre os indicados, a série Watchmen lidera concorrendo em 26 categorias! Logo atrás vem a série The Marvelous Mrs Maisel, disputando em 20 categorias.