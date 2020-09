Recomendado para você : Sarah Poncio rebate críticas sobre não abraçar filho adotivo em foto

Sarah Poncio se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. Depois de comentar uma pequena crise no casamento com Jonathan Couto, Sarah agora precisou se pronunciar sobre uma foto com os três filhos.

No início da semana, a conta oficial do novo programa da influenciadora postou uma foto dela com José, de 3 anos, João, de 1 e Josué, de menos de um.

Porém, alguns internautas a criticaram pelo fato de ela abraçar apenas os dois mais velhos e não o filho adotivo com Jonathan.