Wanessa Camargo diz que tomou remédio para emagrecer escondida aos 12 anos

Felizmente, com o tempo e amadurecimento, Wanessa passou a ver a vida de outra forma. "Na vida, sempre vai ter alguém mais bonita e melhor do que você. Mas, com o tempo, fui entendendo e aceitando minha pochetezinha, a flacidez, e busquei ter outro olhar pra vida. Tentei focar na saúde e no bem-estar".

"Agora estou vivendo outro processo com a idade. Sou mãe, tenho 37 anos, os 20 ficaram para trás, o rosto vai mudando.... Isso me faz questionar se ainda posso cantar música pop. Mas a Madonna está aí para provar que podemos tudo [risos]".

Outro assunto abordado na entrevista foram as relações tóxicas em sua carreira.