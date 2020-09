Carlinhos Maia diz que Luísa Sonza não tratava bem Whindersson Nunes

Carlinhos disse que errou em trabalhar em Os Roni, pois não queria estar ali e tinha medo de perdeu o próprio programa, A Vila. E o que o deixou chateado foi o fato da cantora ter dito, na época, que não ia deixa-lo "matar" seu marido.

"Tratei mal meus amigos de trabalho. O Whindersson é um menino muito bom, ele é incrível. Mas meu desentendimento com ele foi no âmbito profissional. A Luísa eu conheci ela muito menina. E eu via algumas atitudes dela, das quais eu não concordava. O jeito que ela tratava as pessoas e o próprio Whindersson também não era legal".