Lais Ribeiro fala sobre como realmente é a vida de modelo

"A gente acorda às vezes às 3 da manhã, às 4, às 5 e passa o dia todo fotografando na praia, que é aquele sol de rachar", continuou. "Eu tenho lente de contato, então às vezes é muito difícil pra mim ficar abrindo o olho e as fotos ficam todas tortas".

Além disso, muitas vezes as modelos acabam se machucando também. "Às vezes o fotógrafo pede pra gente ficar de joelho e o joelho sangra, mas eles fazem Photoshop e ninguém fala porque ninguém vê".

E quando o assunto é casting, Lais garantiu que são "horas de espera". "Assim que eu cheguei em Nova York e comecei a fazer castings para o Fashion Week, eles me davam 16 castings para fazer em um dia".

Outro momento bem triste da carreira da modelo foi quando ela acabou torcendo o pé durante o ensaio para o desfile da Victoria's Secret, o que fez com que ela não pudesse desfilar no dia seguinte. O problema é que Lais ia abrir o segmento e ele contaria com a apresentação de ninguém mais, nem menos, do que Rihanna.