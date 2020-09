Youtuber Júlio Cocielo se torna réu e pode ser preso por racismo

Em sua defesa, o jovem explica ser humorista e nega qualquer ato racista, além de dizer que é afrodescendente e nascido na periferia.

"Contar uma piada sobre negros não transforma um humorista em uma pessoa racista ou propagador de ódio contra negros, da mesma forma que contar uma piada sobre judeus não transforma um humorista em uma pessoa antissemita", afirma o advogado Maurício Bunazar.

"É evidente que Cocielo faz piadas com sua própria condição, o que um artifício humorístico usado por comediantes no mundo todo. Há diversos comediantes judeus que fazem piadas com estereótipos judeus, da mesma forma que muitos comediantes negros fazem piadas com estereótipos da população afro".