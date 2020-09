Chadwick Boseman é enterrado perto de sua cidade natal na Carolina do Sul

Chadwick Boseman foi enterrado perto de sua cidade natal na Carolina do Sul. De acordo com a certidão de óbito, obtida pelo E! News, Chadwick foi sepultado no cemitério da Igreja Batista do Bem-Estar em Belton, localizado a apenas alguns quilômetros de Anderson, sua cidade natal.

O enterro do astro do filme Pantera Negra aconteceu no dia 3 de setembro, ou seja, uma semana após sua morte, no dia 28 de agosto, após uma longa batalha contra um câncer de cólon.

O documento afirma que ele faleceu em sua residência em Los Angeles e a causa imediata da morte é listada como falência dos órgãos.

Além disso, Boseman havia passado por uma cirurgia de colectomia em 2016. Já em março deste ano, o ator fez uma cirurgia laparoscópica para remover o câncer que havia metastizado.

Três dias depois do sepultamento, os entes queridos e seus colegas de filmes prestaram suas homenagens em um memorial privado em Malibu.