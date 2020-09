Recomendado para você : Jude Law dá as boas-vindas ao sexto filho

Jude Law acaba de se tornar pai mais uma vez! Jude e a esposa Phillipa Coan deram as boas-vindas ao primeiro filho, e o sexto do ator.

O astro de Sherlock Holmes confirmou a notícia em entrevista a Jimmy Fallon nessa segunda-feira, 14. Ao ser questionado sobre a vida em casa na quarentena, ele disse que está se dedicando à jardinagem. "Oh! E além disso, eu tive um bebê", disse ele no The Tonight Show.

Surpreso, Fallon riu e disse: "A parte mais importante. Parabéns, papai! Isso é ótimo".

O ator de 47 anos disse que "isso é realmente maravilhoso" e revelou que ele e sua esposa se sentem "abençoados" por conseguirem estar em família. Apesar disso, ele ressaltou que foi um parto "incomum" em meio à pandemia do coronavírus.

Apesar desse ser o primeiro bebê do casal, Jude já é pai de Rafferty Law, de 23 anos, Iris Law, de 19 anos, e Rudy Law, de 18 anos, com a ex-esposa Sadie Frost; Sophia Law, de 10 anos com a ex Samantha Burke; e Ada Law, de 5 anos, com a ex Catherine Harding.