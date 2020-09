Maurício Manieri sofre infarto e é internado

"A família de Manieri agradece as mensagens e manifestações de carinho recebidas", finaliza a assessoria.

Na quinta-feira, 10, um dia antes de sofrer o infarto, Manieri completou 50 anos. O cantor surgiu em vídeo no Instagram agradecendo todas as felicitações.

"Oi, meus amores, tudo bom? Tô aqui pra agradecer as mensagens em virtude do meu aniversário. É muito bom ser lembrado, viu? Obrigado por tanto amor que vocês me mandaram", disse ele.