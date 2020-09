Recomendado para você : Pai de Luísa Sonza defende filha após polêmica e elogia Whindersson Nunes

Luísa Sonza se viu envolvida em enorme polêmica após assumir romance com Vitão. A repercussão foi tão grande que até o pai de Luísa, Cézar Sonza, foi ao Instagram para defender a filha dos ataques na web.

No registro, postado no domingo, 13, o patriarca encheu a cantora de elogios e ressaltou que o divórcio foi uma decisão tanto dela quanto de Whindersson Nunes. O anúncio do fim do casamento aconteceu em abril deste ano.

"Só procuro interferir ou ajudar quando ela me pede, ou quando alguma coisa muito grave venha a acontecer. No momento, está sendo falado muita coisa errada da Luísa, muitas opiniões envolvendo a nossa família, como se a partir de agora ninguém mais prestasse na família", disse ele.