Ana Maria Braga usa colar e brinco de arroz em protesto à alta do alimento

Ana Maria Braga, que está curada do câncer de pulmão, chamou atenção com seu look desta segunda-feira, 14. Em protesto, Ana usou colar e brincos de arroz em crítica à alta do alimento nos mercados.

Durante aparição no programa Encontro, de Fátima Bernardes, a apresentadora revelou que vai guardar as bijus em um cofre. "Hoje ela está com um acessório que é valioso! Bom dia, Ana", disse Fátima.

"Estou vestindo um pretinho básico, mas olha a minha joia, meu brinco, meu colar", apontou a loira.