Flavia Pavanelli exibe quarto e closet enormes e choca internautas

Flavia Pavanelli ficou entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira, 14, no Twitter. O motivo? Flavia, que se arrependeu de comprar uma chapinha de R$ 3 mil, surpreendeu ao exibir o seu quarto e closet na web.

A influenciadora digital fez um tour pelo seu aposento e os internautas ficaram impressionados com o tamanho dos cômodos, que, além disso, conta com uma decoração pra lá de luxuosa.

No vídeo, a atriz do SBT mostra uma enorme quantidade de bolsas e sapatos em armários de vidros e espelhos. Ela ainda exibe peças de sua marca, além de uma imensa cama com um sofá na ponta.