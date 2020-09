Demi Lovato comenta supostos tweets de Max Ehrich sobre Selena Gomez

Donato Sardella/Getty Images for InStyle

Ehrich, cuja conta no Twitter não está mais ativa, já elogiou Selena no passado, inclusive durante uma entrevista ao PopStar em 2010. Na época, ele expressou seu desejo em trabalhar com a estrela.

"Ela é tão engraçada, e eu acho, tipo, seu timing cômico e tudo é tão fantástico", disse o artista. "Acho que ela vai ter uma carreira tão longa e vai ter uma base de fãs continuamente com ela, pois é muito talentosa. Eu ouvi sua música outro dia, e ela é tão talentosa. Ela é uma ótima cantora também. Então, adoraria cantar com ela. Adoraria atuar com ela também. Ela é incrível".

Recentemente, Demi revelou à Harper's Bazaar sobre sua relação atual com Selena. "Quando você cresce com alguém, você sempre vai ter amor por ela. Mas eu não sou amiga dela. Sempre terei amor por ela e desejo a todos nada além do melhor", explicou a musa, na época.