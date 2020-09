Ludmilla defende Neymar após craque acusar adversário de racismo

Através do Twitter, Neymar decidiu se pronunciar em sua defesa.

"VAR pegar a minha 'agressão' é mole... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de 'MONO HIJO DE PUT*' (macaco filha da put*)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA você me pune... CASCUDO sou expulso... e eles? E aí?", escreveu.

"Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca", adicionou ele.