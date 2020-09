Recomendado para você : Biel terá que assistir show do maior rival Kevinho em A Fazenda 12

A Fazenda 12 mal começou e já está dando o que falar! Depois de Duda Castro voltar a falar de Biel, os produtores de A Fazenda 12 decidiram colocar um dos maiores desafetos de Biel: Kevinho.

Kevinho será a primeira atração musical do reality show e a apresentação dele acontece na noite desta sexta-feira, 11, na RecordTV.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, o show será remota e virtual devido às normas por conta da pandemia do coronavírus.

Além disso, a apresentação do músico já estava confirmada com a emissora antes mesmo da divulgação dos participantes desta edição.