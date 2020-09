Recomendado para você : Duda Castro divulga fotos de hematomas e relata novos abusos de Biel

Duda Castro deixou claro que não está torcendo para Biel em A Fazenda 12. E nesta sexta-feira, 11, Duda usou o Twitter para fazer uma série de desabafo e relatar o relacionamento conturbado com Biel.

A modelo postou fotos de hematomas em seu corpo e alertou sobre o que se passa por trás das redes sociais.

"Triste ter que me sentir que ainda preciso me provar. Mas já que foi dito que ele era ameaçado quando o assunto era o divórcio, então deixo apenas um trecho do áudio para vocês antes de sua volta ao Brasil", iniciou ela.

"'Ela vai para o Brasil comigo! Ela irá falar com a minha família e vamos limpar esta situação.. para todos estar na mesma página'. Isso foi uma conversa entre um amigo em comum de Los Angeles que estava tentando me ajudar a resolver esta situação".