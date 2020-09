Leighton Meester dá à luz segundo filho com Adam Brody

Leighton Meester e Adam Brody são pais mais uma vez! Adam confirmou durante streaming, que ele e Leighton deram as boas-vindas ao segundo filho.

Durante participação no The Fun Time Boys Game Night Spectacular, o astro de The O.C. confirmou a chegada do bebê. "Eu tenho um novo filho", disse ele no Twitch. "Desde a última vez que joguei, tenho um filho novo. Tenho um menino. Ele é um sonho, ele é um menino dos sonhos".

O pequeno se junta á irmã Arlo, que Adam, de 40 anos, e Leighton, de 34, deram as boas-vindas em 2015.

Leighton e Adam sempre foram bastante reservados para um casal de Hollywood. Na verdade, eles nunca anunciaram oficialmente a notícia da gravidez.

A notícia começou a circular na internet após algumas fotos da barriga de Leighton, em abril de 2020, serem divulgadas. Claro que a decisão de proteger sua família dos holofotes não deve ser surpresa para seus fãs.