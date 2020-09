Como está a relação de Kylie Jenner e Travis Scott um ano após a separação

Kylie Jenner e Travis Scott estão focando na criação de Stormi Webster. Kylie e Travis se separaram há cerca de um ano e, segundo um informante do E! News, eles ainda estão felizes com o status quo.

"Kylie e Travis estão bem", disse a fonte ao veículo. "Eles não estão juntos romanticamente e estão fazendo suas próprias coisas".

Stormi, de dois anos, continua sendo a prioridade deles. A empresária, de 23 anos, e o rapper, de 28, muitas vezes "estão juntos" pela filha, como aconteceu nesta semana nos Stories da musa no Instagram.

"Eles estão sempre em contato e passam algum tempo juntos com Stormi", disse a fonte. E apesar do respeito que eles mútuo, o informante acrescenta que "suas vidas estão separadas no momento" e eles não compartilham mais uma casa.