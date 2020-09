Hugo Gloss diz que Tiago Leifert tem que aprender a apresentar reality com Mion

Tiago Leifert, que será pai pela primeira vez, se envolveu em discussão com Hugo Gloss nessa quinta-feira, 10. Tiago foi criticado pelo blogueiro, que chegou a dizer que ele tem que aprender a apresentar um reality com Marcos Mion. Mas gente!

Tudo começou, após o apresentador do Big Brother Brasil condenar a matéria do site de Gloss, sobre A Fazenda 12, no qual acusa Cartolouco de afirmar que Jojo Todynho precisava fazer uma cirurgia bariátrica, segundo alguns internautas. No entanto, a informação logo foi desmentida pela equipe do peão, que publicou novo vídeo do diálogo, e a reportagem foi atualizada.

Em seguida, Leifert criticou a postura do jornalista sobre a checagem dos fatos nas matérias. "Não adianta apagar a postagem, tem que no mínimo pedir desculpas. Mas, como venho alertando há anos, a prioridade ali é destruir reputações e sempre com pouca carga probatória. Basta não ir com a cara ou meia dúzia de tweets sem checagem. Para a internet ser um lugar um pouco mais digno, quem tem milhões de seguidores deveria dar o exemplo".