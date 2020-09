Kaia Gerber e Jacob Elordi são vistos de mãos dadas em jantar romântico

Kaia Gerber e Jacob Elordi parecem ter confirmado o relacionamento. Kaia, de 19 anos, e Jacob, de 23, foram vistos de mãos dadas após um jantar romântico nesta semana em Nova York. Pombinhos!

As fotos mostram o casal, combinando o jeans e usando máscaras, caminhando juntos pelo bairro de East Village, em Manhattan. Os cliques surgem em meio aos rumores de romance entre as estrelas em ascensão.

"Eles têm sido inseparáveis nas últimas semanas", contou uma fonte ao E! News. "Eles têm saído pra jantar à noite e malhado juntos na academia durante o dia".

O informante também acrescenta que Kaia e Jacob estão "sempre rindo e sorrindo um para o outro" e que "parecem muito felizes por estarem juntos".

Kaia, que já namorou Pete Davidson, deixou os fãs curiosos no início do mês, quando saiu com o ator de A Barraca do Beijo para jantar em Malibu.