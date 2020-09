Kim Kardashian esclarece rumores de que tenha 6 dedos no pé

Kim Kardashian, que anunciou o fim de Keeping Up With the Kardashians nessa terça-feira, 8, decidiu falar sobre um boato bizarro. Muitos especularem que Kim seria dona de 11 dedos nos pés e ela decidiu esclarecer os rumores nessa quarta-feira, 9.

Através do Instagram, a estrela postou uma série de vídeos nos Stories, falando sobre o assunto. "Todo mundo acha que e tenho seis dedos no pé, e é muito louco", disse ela, ao filmar seu pé em um chinelo, apontando uma pequena protuberância no lado esquerdo.

"Mas é uma parte do meu pé que quando eu uso um calçado assim, ele é esmagado bem aqui. Nas fotos, eu não sei por que, parece um sexto dedo do pé", disse ela que escreveu "muito desconcertante", na legenda do segundo vídeo.