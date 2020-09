Demi Lovato e Marshmello alertam sobre suicídio no clipe de OK Not To Be OK

Demi Lovato, que está noiva, e Marshmello se uniram para lançar a inspiradora música OK Not To Be OK. A divulgação da canção de Demi e Marshmello aconteceu nesta quinta-feira, 10, no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

Desde o início, os fãs podem perceber que se trata de mais uma letra poderosa da estrela, com lembretes de que nem tudo e todos são perfeitos. E, que no final do dia, é importante não se perder em pensamentos negativos.

"Não se perca no momento / Ou desista quando você estiver perto", canta a musa de 28 anos. "Tudo que você precisa é de alguém para dizer / Tudo bem não estar bem", que remete ao nome da música.