Mariano diz que Biel merece 2ª chance em A Fazenda 12 e revolta a web

Mariano, da dupla com Munhoz, defendeu Biel em A Fazenda 12. Na quarta-feira, 9, Mariano conversava com Lipe Ribeiro sobre as polêmicas de Biel e disse que o cantor merece uma 2ª chance.

De acordo com o sertanejo, o jovem de 24 anos não pode ser "crucificado" pelo resto da vida por atitudes de quando tinha 15.

"O moleque fez besteira, mas ele não pode ser crucificado pelo resto da vida por uma atitude que o guri teve com 15 anos de idade. O que ele fez foi muito errado, não podemos passar pano", diz ele.

Então, Lipe deu sua opinião. "Ele viu que estava errado e está tentando mudar", complementou o ex-De Férias com o Ex.