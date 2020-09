Paris Hilton fala sobre encontro com Britney Spears em Malibu

Em documentos judiciais obtidos pelo E! News, o advogado de Britney, Samuel Ingham, afirmou: "Esta é uma tutela voluntária".

Ele também expressou seu desejo de que todos os procedimentos judiciais futuros sejam abertos ao público, apesar do pedido de seu pai, Jamie Spears, de mantê-los privados. "Britney acredita fortemente que é consistente não apenas com seus melhores interesses pessoais, mas também com boas políticas públicas em geral, que a decisão de nomear um novo tutor de seu patrimônio seja feita da maneira mais aberta e transparente possível", dizem os documentos protocolados em 3 de setembro. "O movimento de selamento está supostamente sendo apresentado por seu pai para 'proteger' os interesses de Britney, mas ela se opõe veementemente a isso."