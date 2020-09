Kris Jenner revela qual membro da família está sofrendo mais com fim de KUWTK

KUWTK vai concluir sua 20ª temporada em 2021, com a família no ar por 14 anos.

O reality estreou em outubro de 2007 e inspirou 12 spin-offs, incluindo Kourtney and Khloe Take Miami, Kourtney and Kim Take New York, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take the Hamptons, Khloe and Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body with Khloe Kardashian e Flip It Like Disick.