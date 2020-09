O que esperar da nova edição de A Fazenda

O time masculino não fica atrás já que teremos a participação do cantor Biel, do jornalista Cartolouco, de Fernandinho Beatbox, do ex-The Circle Brasil JP Gadêlha, do jornalista Juliano Ceglia, do ex-De Férias com o Ex Lipe Ribeiro, do youtuber Lucas Maciel, do sertanejo Mariano, do ator Mateus Carrieri e do apresentador Rodrigo Moraes.

Ou seja, pano pra manga não vai faltar!