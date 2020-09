Criador de Keeping Up With the Kardashians reage ao fim do reality

Ryan Seacrest decidiu se pronunciar após o anúncio do fim de Keeping Up With the Kardashians. Nessa terça-feira, 8, Kim Kardashian revelou que o reality show chega ao fim após a 20ª temporada, que vai ao ar em 2021.

Como os fãs do programa podem recordar, Ryan foi o criador e produtor executivo da atração de longa data do E!, estrelada por Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Rob Kardashian, Scott Disick, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

E apesar de Ryan e as Kardashian-Jenners terem iniciado o reality há 14 anos, ele se lembra do primeiro dia de gravação como se fosse hoje.

"Foi há cerca de 14 anos e meio, [Kris] estava querendo fazer uma série com a família", disse o apresentador em episódio de seu programa, Live With Kelly and Ryan, nesta quarta-feira, 9.

"Eu, como produtor na época, estava procurando pelo meu primeiro programa... eu me lembro que eles iam fazer um churrasco na casa deles e ela disse, 'Por que você não manda uma câmera e filma esse churrasco?'".