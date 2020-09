Dulce Maria triunfa em ranking musical com retorno de álbuns do RBD

Dulce Maria ganhou força no cenário musical após o retorno dos álbuns do RBD às plataformas digitais. Dulce, que está grávida do primeiro bebê, teve a melhor estreia no ranking Digital Global, ocupando a posição 153.

O álbum Origen se posicionou no topo de vendas digitais em diversos países, incluindo o Brasil. A pesquisa foi feita pelo site de monitoramento Kworb, que considera o iTunes, Spotify, Apple Music e YouTube.

Por aqui, quatro músicas do RBD que ocupam o Top 5 no iTunes são da estrela mexicana. Fuego, El Mundo Detrás, Lágrimas Pérdidas, Aburrida y Sola e Te Daría Todo, por exemplo, chegaram ao top 10 em 8 países.

Ela aparece ao lado de Lana Del Rey e Halsey e à frente de Camila Cabello e Shawn Mendes. Arrasou!