Selena Gomez fala de papel icônico e relembra "pressão" no álbum Revival

Micaiah Carter for Allure

A estrela atua na televisão e no cinema desde que era criança, mas foi na pele de Alex Russo, em Os Feiticeiros de Waverly Place, que ela se consolidou atriz. Algo que a musa aprecia até os dias de hoje.

"Fui extremamente abençoada por ser escolhida no Texas e escolhida para me tornar parte de uma das maiores máquinas do mundo – era a minha escola secundária", contou Sel à Allure. "Acho que as personagens femininas do Disney Channel têm muita força. E meu ritmo cômico, minhas habilidades de improvisação, tudo que experimentei me tornou uma atriz melhor".