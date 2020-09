Recomendado para você : Keeping Up With the Kardashians chega ao final após temporada 20 em 2021

Escuta aqui, dolls, a temporada 20 de Keeping Up With the Kardashians será a última! A família Kardashian-Jenner fez o anúncio nesta terça-feira, 08, nas redes sociais. O reality show vai ter sua season finale em 2021. Atualmente, aqui no Brasil o reality está na temporada 18.

"É com o coração pesado que nós dizemos adeus para Keeping Up With the Kardashians. Depois de 14 anos, 20 temporadas, dezenas de episódios e vários spin-off, nós decidimos como família encerrar esta jornada especial. Nós somos mais que gratos a todos que nos assistiram durante todos esses anos, durante os bons e maus momentos, na felicidade, nas lágrimas e nos tantos relacionamentos e filhos. Nós sempre vamos celebrar as memórias incríveis e as incontáveis pessoas que conhecemos ao longo dos anos", declarou Kim.