Khloé Kardashian não está grávida do segundo bebê

Khloé Kardashian e Tristan Thompson ainda não promoverão True Thompson como a irmã mais velha. Após especulações online, fontes do E! News disseram que Khloé não está grávida do segundo bebê.

No entanto, um informante observou que a estrela de KUWTK e o jogador da NBA "estão na mesma página e são ótimos como pais juntos".

As especulações sobre a suposta gestação começaram a circular depois que a loira postou uma foto com um vestido escuro florido, na segunda-feira, 7, no Instagram.

"Ela está grávida???", perguntou um seguidor. "Barriga de bebê?", disse outro.

Khloé não respondeu a nenhum dos rumores. Ela, aliás, já havia postado uma foto com o mesmo look, durante um passeio a cavalo com a filha, há cerca de duas semanas.