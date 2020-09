Zac Efron é visto de mãos dadas com suposta nova namorada Vanessa Valladares

Zac Efron decidiu colocar mais uma Vanessa em sua vida! Uma década depois do fim do relacionamento com Vanessa Hudgens, Zac foi fotografado de mãos dadas com a modelo australiana, Vanessa Valladares.

De acordo com as fotos, tiradas no dia 4 de setembro, os dois deram as mãos no momento em que estavam sendo flagrados em Byron Bay, na Austrália.

Naturalmente, a demonstração pública de afeto gerou especulações de romance em torno do ator e da modelo.

Uma fonte da People informou que eles se conheceram na Austrália em junho, enquanto a sortuda estava trabalhando em um restaurante. "Zac conheceu Ness no início do verão [norte-americano]", disse o informante. "Eles começaram a sair em julho e recentemente fizeram uma viagem de esqui juntos".

Nenhum dos dois falou publicamente sobre o outro e atualmente eles não se seguem no Instagram. Ainda assim, devido aos flagras dos dois, incluindo um brunch no dia 5 de setembro, as fotos falam por si mesmas.