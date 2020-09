Lais Ribeiro, angel da Victoria's Secret, dá dicas de dieta e exercícios

Recomendado para você : BORN TO FASHION I LAIS RIBEIRO CONTA COMO MANTÉM O CORPO DE MODELO

Lais Ribeiro, angel da Victoria's Secret e apresentadora do nosso reality show Born to Fashion, resolveu falar com a gente sobre o assunto mais comentado e polêmico do mundo da moda: a dieta!

Assim como as participantes do nosso reality, Lais disse que segue algumas dietas e faz exercícios mais pesados, mas só quando quer algum trabalho específico que exige que seu corpo esteja em forma.