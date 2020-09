Recomendado para você : Rafa Kalimann defende Daniel Caon após ele ser acusado de machismo

Rafa Kalimann saiu em defesa do namorado Daniel Caon nas redes sociais. Nesta terça-feira, 8, Kalimann se pronunciou sobre um vídeo considerado machista de Caon, do qual foi publicado no Tik Tok.

Depois da repercussão negativa do vídeo, em que o ex-Casa de Vidro comparava a musa com e sem maquiagem, a influenciadora apagou de sua conta e comentou a polêmica no Twitter.

"Vocês veem muitas coisas negativas onde não tem, não precisam ser assim, não tem necessidade disso. Me dói ler tanta coisa pesada que vocês criam por não concordarem com algo, pelas expectativas de vocês não serem supridas".

"É necessário ter mais responsabilidade com o que fala. Me dói ter que vir me posicionar sobre algo que eu não quero, mas me dói mais ainda porque vocês alimentam coisas ruins e nem sabem como as coisas realmente são, não sabem o mal que isso pode trazer pra vida das pessoas, tem que ter cuidado".